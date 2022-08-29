全國中小學將於30日開學，111學年度開始，公私立高中職早自習開放自由參與也不得安排考試，學生可於第1節課開始前到校，但台灣青年民主協會指名高雄市道明中學仍違法，要學生照舊在7時30分到校，高雄市教育局以及道明高中都出面回應，已開會協調，並尊重學生意願及自主運用規畫。

111學年度早自習新制有4大修法，每週最多只能舉行1次朝會，且朝會未到不能記予警告；學生可在第1節課前到校；早自習不得考試也不得列入出缺席；全國高中一致執行。

但青民協點名高雄市道明中學，該校仍維持7時30分到校，道明中學還發信給全校學生表示，學生到校有導師、行政單位看顧，讓家長無後顧之憂，能安心上班就業，此信件引起許多道明中學學生不滿。

高市教育局表示，有關道明中學作息時間安排疑義，教育局已於5月20日轉知主管高中職校準用該注意事項，並自8月1日生效，請學校依注意事項循機制討論校內作息時間規畫，經校務會議通過修訂後實施。另就外界反映道明中學在校作息時間規畫、實務執行疑義案，為釐明爭議處並維護學生權益，教育局已函請校方務必遵循注意事項外，並將到校確認爭議所在。教育局重申有關在校作息時間規畫，親師生應充分溝通，並尊重學生意願及自主運用規畫。

道明中學表示，本校對於高中部學生第1節課上課前未到校者，依據教育部規定，本校並不會對學生施予處分，不列入出缺席紀錄。本校為完全中學，基於國高中學生在校的生活規劃基於一致為原則，配合校車調派、家長同時接送國高中子弟、家長因上班有提早到校需求者，本校開放7時30分到校，同時學生到校後，有導師、行政單位看顧，讓家長無後顧之憂。本校已於8月29日召開校務會議，學生聯合會新舊任會長、學生代表都有參加，由校長林耀隆進行詳細說明，學生代表也知悉學校規畫。學校後續將充分宣導親師生周知，讓家長及學生均能理解學校用意。