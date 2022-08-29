受到美股大跌以及美元走揚影響，韓元不僅大貶，韓股也重挫。29日大盤收在2,426.89點，大跌54.14點或2.18%。同時，韓元大貶至13年新低，外資法人共賣超6164億韓元。

韓國央行行長李昌鏞指出，必須繼續升息直到通膨下降為止，美國若不停止緊縮政策的話，韓國也沒辦法單方面先停止。同時，在必要時會進場干預韓元匯價，前提是確定投機性交易是韓元走貶主因。

在聯準會升息態度明確下，美元續創新高，韓元也因此大貶19.1元，兌一美元在1,350.4元附近，13年以來首次又貶破1350關卡。

個股中，三星電子跌2.33%，LG Energy Solution跌1.29%，SK hynix跌2.73%，LG化學跌1.95%，現代汽車跌2.58%，三星SDI也跌1.71%。

韓國LG電子29日表示，將在即將開幕的德國柏林電子展上，秀出全球最大OLED電視，希望可以刺激接下來傳統購物旺季的買氣。受到整體盤勢不佳影響，LG股價也大跌4.28%。