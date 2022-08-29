美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，認為瑞昱在網路升級以及車用市場上仍有發展潛力，維持瑞昱中立評等、目標價395元。

美系外資表示，瑞昱有鑑於需求放緩，目前正在調整晶圓產能，儘管削減了8吋產能，但增加了一些12吋的晶圓產能，因此，淨晶圓調整幅度並不會很大。

美系外資表示，儘管需求疲軟，但瑞昱預估下半年的價格下跌幅度不會很大。從細分市場來看，雖然對WiFi的需求相對更具彈性，但供需缺口正在逐漸趨於平衡，至於汽車領域，目前需求依然強勁，瑞昱現在主要為汽車市場提供乙太網和交換機，汽車佔瑞昱2022年營收約2-~3%，有機會在2024~2025年增加到中個位數。

展望2023年，美系外資表示，瑞昱仍看好受惠網路需求推升以及持續的規格遷移，尤其是WiFi升級潮，營運仍將持續增長。對於PC市場，瑞昱預計2023年整體PC將持平或微降。

整體來說，美系外資維持瑞昱中立評等、目標價395元，惟也點出關鍵風險，包括比預期更低迷的電子終端設備需求；汽車乙太網的發展速度較慢；TWS(無線藍芽耳機)競爭環境的變化；WiFi規格遷移的步伐不如預期；整體市場佔率的變化；以及地緣政治等因素。