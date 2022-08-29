高雄市唯一設有24小時動物急診醫療機構「宏力動物醫院」院長馮宗宏28日當選高雄市獸醫師公會新任理事長。（柯宗緯翻攝）

高雄市唯一設有24小時動物急診醫療機構「宏力動物醫院」院長馮宗宏，日前捐贈高雄壽山動物園價值百萬元移動式X光機設備後，28日當選高雄市獸醫師公會新任理事長。馮宗宏表示，未來將積極配合政府建構流浪病犬貓醫療網，並整合高雄縣市獸醫師公會，以擴大獸醫醫療體系。

馮宗宏為現任高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會理事長，同時是屏科大傑出校友。他致力於獸醫師臨床教育，提升獸醫師專業素質，由他催生成立的高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會，共有500多位獸醫師會員，其中300多位會員，是高雄市執業的獸醫師。

馮宗宏這次在廣大獸醫師全力肯定下，以壓倒性支持度順利當選高雄市獸醫師公會第15屆理事長。馮宗宏表示，他將積極促成獸醫師公會與福爾摩沙獸醫臨床醫學會，合辦第8屆獸醫師年會；同時整合高雄縣市獸醫師公會合併為高雄市獸醫師公會，將高雄市獸醫師資源加值化，傲視全國。

此外，馮宗宏強調，競選期間所列的12大項有關獸醫師權益及政策，將從即日起，即刻讓全體理監事群總動員起來積極執行；並在配合政府政策，建構流浪病犬貓醫療服務網。