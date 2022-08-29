受美國聯準會貨幣政策轉趨鷹派影響，美股上周五大跌，台股29日跟著嚇傻、跌破萬五關卡。金管會證期局緊盯各項指標，證期局指出，截至2022年8月26日台股信用交易狀況正常，整戶擔保維持率為169.36％、追繳金額約0.03億元、信用交易占大盤比重，目前變化不大，約6％至7％間，股市投資還是回歸基本面，金管會也將持續關注國際情勢變化，必要時再祭出穩定措施。

台股29日一度大跌逾400點，隨後跌勢收斂，收盤下跌352.25點，收在14,926.19點，跌幅在主要亞股中相對大。

金管會提醒投資人應理性看待近期行情變化，股市投資還是要回歸基本面，尤其台灣上市公司2022年以來表現仍屬優異，公司治理品質持續提升，投資人毋須過度恐慌。

據證交所公布，台灣上市公司2022年上半年營收達18兆1,441億元，較2021年同期增長14.21％，且2022年上半年度稅前淨利達2兆3,120億元，較2021年同期成長24.55％。此外，7月份亦表現優異，上市公司7月營收總計3兆 3,098億元，較2021年同期成長6.81％，且累計1至7月營收總計23兆573億元，較2021年同期成長10.05％，其中共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65％，顯示上市公司基本面仍穩健且營收表現維持動能。