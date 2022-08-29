竹北市目前公有充電樁設備僅有30個，林為洲認為必須要普及，讓竹北市各個社區都有充電樁設備。（林為洲辦公室提供／羅浚濱新竹傳真）

代表國民黨參選竹北市長的立委林為洲，29日率領立法院經濟委員會到竹北考察農經建設概況，與交通部、經濟部、內政部、台電共同討論增設公有停車場及社區充電樁設備，讓竹北市成為最友善電動車城市。

林為洲指出，竹北市目前電動汽車數量大約700輛，向交通部索資得到竹北市目前公有充電樁設備數量僅30個，對於700輛電動車主充電不易，鑒於政府大力推動2050淨零碳排，友善電動車要做好後續配套，不論是快充或慢充，增加公有充電樁勢在必行。

林為洲表示，公有停車場充電樁設備，需要政府部門共同協助，經委會考察新落成的光明商圈停車場，即有增設充電樁設備，但社區大樓電動樁增設相對困難，需要台電勘查電路，並由管委會同意後，車主才能自行增設，對於電動車主並不友善。

林為洲認為，電動車充電樁設備在社區必須要普及，他如當選竹北市長，一定會加速在竹北廣設電動充電樁設備，補助社區公用停車位裝設充電樁，目標是讓竹北市各個社區都有充電樁設備。

林為洲強調，參選竹北市長重要的政見之一，就是公有停車場廣設充電樁設備，相信只要政府部門做好配套措施，民眾會更願意汰換燃油車，選擇電動車。