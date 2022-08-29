車禍後施男駕駛的自小客車頭受損、林男駕駛的自小客車車尾受損。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

嗨歌整晚駕車返家 停等紅燈追撞前車被揪酒駕

台中25歲施姓男子疑似和友人嗨歌整夜，今（29日）清晨要開車返家，未料在路口停等紅燈卻追撞到前車，警方到場對他進行酒測，酒測值超過法定標準，他還辯稱他只有吃了一鍋燒酒雞，幸好車禍只造成車損，警方除調查釐清肇事責任，也將施男以公共危險罪送辦。

台中市警察局第二分局29日08時20分許接獲民眾報案在台事故，經初步調查，25歲施姓男子駕駛自小客車中市北區公園路與光大街口有二部自小客車追撞之交通沿公園路往五權路方向直行、在北區公園路與光大街口停等紅燈車時，追撞到同向直行51歲林姓男子駕駛自小客車，警方獲報到場對兩人進行酒測，其中施男酒測值超過法定標準。

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車禍後施男駕駛的自小客車頭受損、林男駕駛的自小客車車尾受損，警方已調閱相關監視器影像，釐清肇事過程，也將全案依規定測繪處理並依法移送偵辦。

第二分局分局長陳家銘呼籲，酒駕零容忍已是全民共識，為落實防制酒駕政策，中警二分局取締酒駕案件不手軟，本年度迄今已取締559件，居全警局之冠，且為督促相關業者善盡社會責任，只要查獲酒駕案件，必定落實溯源工作，前往該處飲酒營業場所宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念，雙管齊下，力除「醉」犯。