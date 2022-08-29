遇臨檢他快閃「屎遁」 一開門全是警察認了「我被通緝」(葉庭欣翻攝)

高雄市警方在8月26日晚間實施擴大臨檢，針對轄區治安熱點、易滋事場所，結合衛生及環保單位進行聯合稽查。警方在鼓山區一家電子遊藝場前分配任務後進入盤查，眼尖的教官發現一名男子見警到場後匆忙進入洗手間，隨即尾隨等候，並請同行警力加強警戒。等候數分鐘後，男子終於走了出來，見到門外大批員警嚇了一跳外，立刻承認：「我知道被通緝了！」，員警確認男子遭到通緝後，當場上銬逮捕解送歸案。

鼓山分局結合內外勤警力及友軍針對特定場所進行稽查，26日深夜在一家遊藝場臨檢時，分局教官孔祥琳發現一名男子在警方進入盤查時，悄悄地往洗手間方向移動，疑似規避臨檢，躲藏在廁所許久不肯出來，孔員立即找來內惟所警力守在洗手間外面，保持警戒並靜音耐心等候，約5分鐘後男子才從容從洗手間出來，見到守在門外的員警，先是倒退了一步，看見員警趨前準備盤查身分後，只好坦承知道已經被通緝，無奈繳不出罰金才會選擇逃避。

黃男自知通緝身分，利用下班時間到遊藝場放鬆，沒料到會碰上警方臨檢。(葉庭欣翻攝)

警方進一步確認26歲的黃姓男子在111年8月9日遭高雄地檢署發布通緝在案。黃男自知通緝身分，利用下班時間到遊藝場放鬆，沒料到會碰上警方臨檢。初步了解，黃男自知有通緝身分，才會在警方臨檢時立刻躲到廁所，拼看看是否能夠逃過一劫。鼓山分局長蔡鴻文表示，警方結合市府相關單位不定時針對易滋事場所進行聯合稽查，除了保障市民朋友相關權益，也兼顧治安平穩，讓轄區民眾有安全的居住環境。