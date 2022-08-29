結婚除了是當事人的終身大事，也是兩個家族的結合，不過一旦雙方發生問題，可能會衍生成家族衝突。一名單親家庭出身的人夫表示，老婆雖然懷孕了，但他近日卻發現自己被戴綠帽，除了老媽氣得準備教訓老婆，連黑道的舅舅家都派了2個小弟準備介入處理。不過許多網友看了之後，認為原PO自己的態度也有問題，難怪老婆會外遇。

原PO在Dcard發文表示，老婆懷孕了還用交友軟體偷吃小王，雖然還沒驚動對方的家庭，不過他的家族已經傳得人盡皆知，媽媽氣得把竹椅拆掉準備扁老婆，黑道世家的舅舅也派了2個面目凶煞的小弟要教訓小王，自己雖然鬆了一口氣卻又很緊繃，唯一慶幸的是再也不用被家人、親戚催婚。

對此，許多網友紛紛回應，「驗DNA吧，搞不好是跟小王有了，然後才積極找你…想要讓你有既成事實，但是孩子根本不是你的」、「叫小弟先別衝動，蒐集好證據去法院告一波民事賠償，賺一波再爽爽離婚」、「我到底要恭喜還是節哀

你搞得我好亂啊」、「我不知道你老婆是不是一個好的老婆，但我知道他會是一個很好的單親媽媽」。

但也有不少人指出，原PO拿黑道背景出來說嘴代表自己也不是什麼好男人，「看到黑道世家，這樣也不是什麼好咖～」、「看來就是89猴娶一個89妹，結果被另一隻89猴搞了」、「出事之後再拿出啥小黑道世家來嗆聲，通常是俗辣而已，真的黑道世家都是直接解決。原來親戚關係的黑道背景，也能拿來說嘴，是真是假是一回事，這個行為比較像打架輸了說要回去找媽媽⋯」、「難怪他老婆會偷吃」、「幾歲了拿黑道出來說嘴，呵，我看你也沒多有用歐」。