港交所文件顯示，浙江零跑科技通過港交所上市聆訊。這也是「蔚小理」之後，第四家即將登陸港股的新造車公司。

TechWeb報導，零跑汽車未披露此次IPO具體融資金額。根據招股書披露，零跑汽車計畫將籌集到的資金40％用於智慧電動汽車研發、25％用於提升生產能力、25％用於提升品牌知名度、10％用於運營資金及一般公司用途。

聆訊資料顯示，2021年全年，零跑汽車合計交付43,748輛電動汽車，較2020年增長443.5％。根據弗若斯特沙利文的資料，按交付量計，零跑汽車是大陸領先的新興電動汽車公司中增速最快的公司。

根據財務資料，零跑汽車2019年、2020年、2021年及2022年前三個月，分別實現收益人民幣（下同）1.17億元、6.31億元、31.32億元以及19.92億元，對應同期虧損分別是9.01億元、11億元、28.46億元以及10.42億元，同期的經調整虧損分別為8.1億元、9.35億元、26.29億元以及9.69億元。