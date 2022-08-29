雖說家有一老如有一寶，然而現代社會中爺孫同居的家庭卻持續減少，根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季全國僅老年人口居住宅數，相比去年同期的61.7萬戶攀升至67.1萬戶，多了近5.5萬戶，增幅近1成，六都僅老年人口居住的比例也全都上升，其中台中及台北市均有1成以上增幅，新北及高雄市也增加近1成。

三代同堂的需求減少，大宅的交易量也下滑，台灣房屋集團趨勢中心統計，今年上半年，全國住宅面積40坪以上、4~5房格局的大宅交易佔比約為16.5%，相比2018年上半年的23.2%，下滑近7個百分點，進一步觀察今年上半年六都大宅交易量也全都減少，其中以台南市減少近9個百分點最多，其次為台中減少約7個百分點，新北市減幅最小，減少近3個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大坪數住宅量減的兩大主因，一則為房價高漲，總價考量下購屋族越買越小，另外一個就是家庭觀念變遷，小家庭取代三代同堂。

而台南市多房大宅交易量減為六都最多，台灣房屋趨勢中心經理李家妮分析，台南受南科發展帶動，外地就業移民族增加，能與長輩同住比例不高，多為單身新貴或小家庭買盤，對大宅的需求比例相對降低，除了受家庭規模需求影響，加上房價負擔增高，台南近幾年市區最高成交單價已破4字頭，連價格親民的蛋白區，如今不少建案開價也從3字頭起跳，台南近10年的所得與房價漲幅差距居六都之冠，所得跟不上房價，購屋負擔增加，入手門檻高、需求性低的多房大宅，因此逐漸式微。而新北市因為房價較台北市親民，吸收不少雙北大宅買氣，亦有度假宅類型產品支撐，因此交易波動也較小。

張旭嵐認為，其實不單是年輕一輩想獨立，現代銀髮族對生活也有一套新哲學，尤其在醫療發達的情況下，不少退休族都仍健康且具生活自理能力，樂於與子女分居，並捨大宅換小宅，進駐養生村，享受簡單退休生活，或是採「三代同鄰」，同社區不同戶的距離，各有獨立空間，又不失就近照顧的天倫之樂，也是小宅化的因素之一。