OL遭前男友砍殺喊「快來救我」 雨傘哥英勇1行為遭狂讚

北市南港區今（29）發生1名男子拿開山刀朝小11歲的前女友砍殺，女子當街倒在地上遭砍，不斷大喊「快來救我」，而一旁另名拿個雨傘的男子這時高舉雨傘作勢攻擊砍人男子，女子最後逃離現場報警，影片曝光網友紛紛大讚「雨傘哥」義舉，目前女子送醫後已無生命危險，砍人男子也遭逮捕。

記者爆料網曝光事發影片，男子在超商前面拿刀砍倒在地上的女子，女子還不斷大吼「快來救我」，附近民眾全部嚇壞在旁圍觀，這時另名男子突然拿出雨傘朝男子攻擊，試圖攻擊砍人的男子；影片曝光網友紛紛留言「那位拿雨傘的很英勇」、「雨傘哥雖然很害怕，但他很勇敢的站出來！謝謝」。

男子拿刀朝小11歲的前女友砍殺，女子倒在地上遭砍大喊「快來救我」，而一旁另名拿個雨傘的男子這時高舉雨傘作勢攻擊砍人男子，女子最後逃離現場報警。（翻攝自記者爆料網）

事發在29日南港區一處超商，陳姓男子疑因感情糾紛，手持開山刀砍殺葉姓前女友，導致葉女頭部、腹部、手部多處刀傷，葉女受傷後逃往附近一家豆漿店求救，幸警方及時趕到、制伏兇嫌，並緊急將女子送醫，無生命危險。

初步了解，陳男大葉女約11歲，與葉分手後持續糾纏，今天中午他前往葉平常上班的地點守候，見她外出便一路尾隨，走到超商前被發現，兩人爆發爭吵。陳理智線全斷，把刀拿出來砍殺，就在人來人往的騎樓下，當時正值用餐時間，周遭不少上班族親眼目睹，過程中還有見義勇為的民眾持雨傘想救人。