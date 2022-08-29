2022第十七屆全球城市形象大使暨全球城市小姐（先生）選拔大賽圓滿落幕，今年共有14所大學及高中職參與協辦，由正修科技大學校長龔瑞璋擔任評審長，評審委員陣容更是匯聚各界菁英，全球城市形象大使選拔協會創始人張如君表示，選拔大賽已成為教育界一年一度的盛事，顯示美學教育也是很重要的一環。

全球城市小姐選拔大賽的評審團陣容非常堅強，今年仍由正修科技大學校長龔瑞璋擔任評審長，評審委員包括立法委員羅明才、崇右影藝科技大學校長蕭源都、法喬維美醫美診所總院長邱浚彥、2022全球城市形象大使上海賽區主席及晶璽健康事業集團創辦人暨執行長何修榕、南亞技術學院校長連信仲、新北市議員劉美芳、開南大學校長林玥秀、東華大學校長趙涵捷、黎明技術學院副校長徐秀惠、明道大學副校長何權璋、及人高中校長賴惠文、天蓬曜界董事長黃宥綸、台灣水墨畫會理事長陳正治、朝日國際文化事業公司董事長周在台，評審團囊括了學術界、民意代表、企業領袖、藝術家等等多個領域的傑出代表。

2022全球城市小姐台北賽區前五名左起：林宜家、侯安琁、許珈嘉、曾仲萱、林琦恩。(中華全球城市選拔協會提供)

立法委員羅明才(左起)、正修科技大學校長龔瑞璋、法喬維美醫美診所總院長邱浚彥、崇右影藝科技大學校長蕭源都。(中華全球城市選拔協會提供)

明道大學副校長何權璋(左起)、及人高中校長賴惠文 、台灣水墨畫會理事長陳正治、朝日國際文化事業公司董事長周在台 、天蓬曜界董事長黃宥綸。(中華全球城市選拔協會提供)

正修科大校長龔瑞璋在評審講評時表示，他非常認同大會的宗旨，應該努力促進城市文化的觀光交流，「每位選手雖然一開始生澀害羞，但不管最後有沒有得獎，這就是參與比賽最大的收穫，對未來職涯一定有幫助。 」

立法委員羅明才特別強調，城市最美的地方就是人，「感謝大會多年來提供舞台，讓這些孩子能站在人生重要舞台展現自己，分數很難打，選手們自信的眼神，閃閃發亮著介紹自己的家鄉，真的很美。 」

南亞技術學院校長連信仲(左起)、開南大學校長林玥秀 、新北市議員劉美芳、黎明技術學院副校長徐秀惠、東華大學校長趙涵捷。(中華全球城市選拔協會提供)

主持人許聖梅(中)率兩位選美皇后陳瑀涵(右)與施又云(左)共同主持。(中華全球城市選拔協會提供)

新北市議員劉美芳說「每位佳麗都是盛開的花朵，發揮自己的長處很重要，謝謝大會提供舞台讓年輕人有機會發光發熱。」

及人高中校長賴惠文則表示每一位選手都很突出，評分很難下筆，每位參賽的孩子都展現了自己的長才，「希望大會繼續培養城市形象大使，未來成為台灣的形象代言人。」

除了評審團是鑽石級陣容之外，每年選拔大賽都是由許聖梅主持，今年特地增加2004年中華港都小姐冠軍陳瑀涵及2015年城市小姐江蘇無錫市冠軍施又云一同擔任主持人，兩人開心地說，很高興能夠「回娘家」，與學弟妹們一同參與盛事。