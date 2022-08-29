民進黨前立委鄭寶清27日宣布參選桃園市長，和民進黨鄭運鵬、國民黨張善政、民眾黨賴香伶形成「四腳督」格局。鄭寶清今(29日)在《大新聞大爆卦》節目中強調，網軍罵他「背骨」，其實民進黨背棄當初核心價值的做法，才會失去人民的信任。民進黨桃園市黨部曾說，鄭寶清一旦登記參選桃園市長，便會開除其黨籍，被問到何時登記參選，鄭寶清明確回答是9月1日。

主持人馬千惠問到，民進黨內是否醞釀一波「新黨外運動」？鄭寶清表示，1977年的中壢事件照亮了桃園，更照亮了台灣的民主大道，「這次的選舉一樣，我們又重新回到民進黨建黨的時候，是品格、誠信跟勇敢的對決，我們要不要再堅持下去？」民進黨是9月28日建黨，因為那天是教師節，就是要教學生誠信，「我們現在有沒有忘記民進黨那些前輩的苦心？選這一天，就是要提醒未來的人，可以失敗，可以失去政權，但不能失德失能。」

「即使執政，如果失德失能，對社會影響力也會漸漸減少，有一天就會被人民唾棄。」鄭寶清說，最近發生這麼多事情，民進黨都在跟社會的主流對撞，「如論文，走了一個抄了，來了一個挺抄的，是不是挺抄的就支持鄭運鵬？支持失德失能就要支持民進黨？這對民進黨是很大的傷害。」

鄭寶清說，一個政黨存在的意義就是得到人民信賴，有沒有清廉、勤政、疼愛這塊土地。現在台灣比較大的危機是，成立數位發展部，「百分之百的言論自由，不是民進黨一再堅持的核心價值嗎？我宣布參選，一下湧入四、五千則留言罵我，罵『背骨』是最多的。什麼叫『背骨』？就是背棄你的核心價值，我請問，誰在背棄民進黨的核心價值？背棄的人罵沒有背棄核心價值的人說『你背骨』，誰在背骨啦？」

「鄭文燦說三打一也會贏。」鄭寶清強調，「現在因為你跟整個核心價值、跟清廉、跟知識分子對打，你認為票你還會有嗎？政黨會存在不是因為你厲害，是因為我給你選票、給你權力。當你背離你的核心價值，不再堅持你的目標跟方向的時候，我就會把選票拿回來。現在社會氛圍是在改變，沒有任何一個人可以說，我是可以永遠打勝仗的。更重要的是，當你背離核心價值，人民就會跟你對抗。」