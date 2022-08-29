大陸遼寧疫情現苗頭，瀋陽市29日宣布全市中小學校暫緩返校開學，9月1日起實施線上教學。同時，瀋陽當地的大專院校須將開學疫情防控方案報屬地疫情防控指揮部審批，經批准後才可組織學生分批有序返校開學。

大陸央視新聞報導，瀋陽市按照遼寧省市新冠肺炎疫情防控指揮部的總體部署，及防控措施的相關要求，經綜合研判，宣布全市各級各類學校2022年秋季學期開學時間安排通知如下：

1.鑒於當前疫情防控需要，全市中小學校（含中等職業學校）暫緩返校開學，9月1日起開始實施線上教學。具體返校開學時間，待疫情得到控制後，在師生員工安全得到切實保障的前提下，另行確定。

2.駐瀋大專院校須在學生返校前10日，將開學疫情防控方案報屬地疫情防控指揮部審批，開學工作方案和屬地批復意見報省教育廳，經批准後方可組織學生從9月1日起，分批有序返校開學。

3.中等職業學校其他疫情防控工作參照駐瀋高校要求執行，其中，疫情防控方案、開學工作方案報屬地疫情防控指揮部審批，經批准後，以區、縣（市）為單位報市校園疫情防控組（市教育局）備案。