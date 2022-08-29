民進黨前立委鄭寶清27日晚間8點出席由名嘴吳子嘉、朱學恒、黃暐瀚、李偉華主持的「董事長開講」粉絲見面會，現場宣布參選桃園市長，粉絲見面會湧入逾2000人，而鄭寶清宣布參選後，更端出政策牛肉，直言「年輕人在桃園買房，由政府來出自備款」。對此，作家苦苓今（29）日就在臉書上表示，「全部大概需要五千多億，剛好是桃園市整整四年的總預算」，讓他傻眼「知道自己絕對不會當選的人真好」，引發討論。

鄭寶清現場致詞表示，「創新是窮人家的核子彈、是讓窮人過好日子的祕方」，希望桃園人能給他一個機會，來把民主的火種留下來，把公平正義留下來，把桃園未來留下來，讓下一代有前途、希望、未來。鄭寶清也端出政策牛肉，他坦言「我們現在年輕人最困難是買房子，食衣住行育樂，最大的滿足是在住房上面」，強調「以後年輕人住在桃園，他買房子的自備款，由政府負責」，鄭寶清也解釋，「若是建商蓋8樓，那麼政府就特別允許容積增加到10樓，增加的兩樓，一樓給建商、一樓給政府成立基金」。

鄭寶清更接著說「若這房子價值1000萬，房子自備款是200萬，那這個房子就可以直接幫5個年輕人買房子，只要用租房子的錢去還貸款就好了」，最後鄭寶清呼應了前面他所講的「創新是窮人家的核子彈、是讓窮人過好日子的祕方」。苦苓則表示，「如果真的『年輕人在桃園買房由政府出自備款』，全部大概需要五千多億，剛好是桃園市整整四年的總預算」，苦苓更直呼，「知道自己絕對不會當選的人真好，講什麼鬼政見都無所謂！」

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言表示「這也是政見，不可能實現的政見而已」、「為了選舉亂開支票的確不可取，也不用功！」、「應該會暴增為七、八千億，因為會有大量人口流入」、「桃園只要挖到石油，什麼政見都可以實現」、「大餅拚命畫，選上再說，跳票了都是議會的錯中央的錯」。