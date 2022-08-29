金門今（29）新增78例COVID-19確診者(統計時間28日0-24時)，累計1萬2731例，約占常住人口19.17％。縣府提醒，中央流行疫情指揮中心預期本土疫情可能升溫，呼籲長者、幼兒與免疫力不全／低下者，應儘速完成建議接種疫苗劑次，以提升自我保護力。

地區疫情指揮中心說明，金門地區最近一周，本土病例大多在百例以下，顯示地區疫情已在高原期緩慢下降中，但面對近期國內本土疫情可能升溫、新型變異株和重複感染等情況，仍不能掉以輕心。

針對近期流傳的不明訊息，透過簡訊、郵件、Apple之iMessage與Line發送，以「【衛生福利部】恭喜您符合條件，可提領防疫補貼，複製鏈結到瀏覽器領取」、「【衛生局】你的補助已通過點www.rvegos.com注冊提領(複製網址到瀏覽器打開」等相關詞彙誤導民眾，並假冒衛生單位名義製作假網頁，誘導民眾提供身分證影本、輸入個資、銀行帳戶等。 地區指揮中心也強調，衛生福利部、疾病管制署及地方衛生局等官方均無發布此類訊息，籲請鄉親提高警覺，勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損。若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。