教育部體育署主辦的2022年體育表演會，9月17日台北小巨蛋登場，運動員們透過出奇不意的表演方式與節目設計，加上精彩熱力的演出，再次顛覆國人對體育運動的想像，今年的表演項目更包含了格鬥，這項特殊的技擊運動將透過體育表演會的演出讓大眾更認識它。

這次格鬥項目的表演分為兩部分，包含真實雙人格鬥技和動作展示，其中雙人格鬥演出由降龍總武運動訓練館的教練王怡天負責，他們將電競遊戲中的角色和場景搬上舞臺，王怡天說：「表演方式、服裝、走位，每個人都有各自特色和稱號，像是黑寡婦、彼岸花等，女生的對陣呈現出拳擊和泰拳的分別，有著格鬥柔韌又強悍的那面，更有許多的纏鬥和地面攻擊。男生則是有更多力量的呈現，著重在摔的動作。」

而格鬥的動作展示，由台北市世界格鬥武術協會教練傑夫帶領，這部分大家可以更清楚看到格鬥有趣的觀賞性、團隊走位，完整將格鬥打、投、擊三元素表演出來。傑夫指出：「希望透過這次的演出讓觀眾能看到，格鬥選手常常在地上扭打，究竟他們在地板上使用的是哪些技術。」

格鬥只要有專業教練帶領，絕對是一項既帥氣又安全的運動，9月17日民眾可以親自前往台北小巨蛋見證，索票資訊請見i運動資訊平台FB粉絲團；另外，體育表演會當天晚上7點也會於年代MUCH台、中視新聞台、壹綜合MOD頻道、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS等平台進行轉播。