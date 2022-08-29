洪榮宏（左）今宣布邀請愛妻張瀞云擔任演唱會嘉賓。（寬宏藝術提供）

洪榮宏將於12月10日舉辦「阿宏的心聲」演唱會，也是他出道42年首度攻蛋，今（29日）記者會上，他透露早在2年前就開始規劃這場演出：「因為疫情一延再延，這次終於能在這裡和大家分享這個好消息，很感恩這次可以出來唱，夫人也隨時都在我旁邊，沒有她在就沒飯吃了。」歌手老婆張瀞云今甜蜜陪同出席。

洪榮宏回想自己從小唱歌到現在，每一場都盡全力表演，期許自己這次演出，用最純粹的歌聲帶領歌迷回味年少青春時，「開場華麗、聲光變化多端的演唱會大家一定看很多了，這次我想要的是聲音真實呈現」，並加碼透露「嘉賓我們家煮飯的一定會到」，演唱會當天，有「小鄧麗君」封號的張瀞云夫唱婦隨，將和老公同台合作〈雲中花〉等歌。

提起夫妻2人今年5月染疫確診，回想當時情形，洪榮宏說：「像是生了一場很重的感冒，康復後就比較安心，本來滿怕確診對聲音有影響，幸好目前都沒什麼問題。」唯獨長年飽受胃食道逆流困擾，他很怕燒到聲帶，會盡量克制自己不吃宵夜、甜食，生活作息正常。

洪榮宏接下來將準備演唱會，夫妻倆每天健走、做瑜珈、拉筋維持體態，平時在家還會養雞、種菜，張瀞云笑說：「自從養了雞之後都沒買過蛋，根本不知道會有蛋荒，我們還不小心養到公雞，牠叫的聲音超像『洪～榮～宏』。」 演唱會門票31日開賣，購票洽寬宏售票及全國萊爾富、OK便利超商。