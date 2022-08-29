新北市永和區男子符冠羣去年11月間不滿父親長期使喚母親做事，甚至企圖進入房間侵犯母親，因此用枕頭悶住父親口鼻，使他窒息而亡，符男後續擔憂屍臭味被母親發現，將父親分屍，棄置於瓦磘溝，引發外界震驚。新北地院認為，符男並非泯滅人性、無可教化之徒，殺人動機與爭奪財產、仇恨怨隙等都無關，且他犯後已坦承犯行，知所悔悟，因此今依殺害直系血親尊親屬罪和損壞、遺棄直系血親尊親屬屍體罪，判處19年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，符男自從父母離異後就長期與母親同住，他去年11月間得知長照機構無法繼續照顧父親後，便將父親接回家中居住，未料，符男父親搬回同住後，經常指使符男母親做事，又多次企圖進入母親房間侵犯，造成受有極大精神壓力。

符男為了避免母親處於在高度不安的生活模式，便趁著父親睡覺時，持枕頭用力悶住對方口鼻，使父親窒息死亡，隨後將屍體藏在頂樓加蓋空間，並裝入白色大型整理箱藏置，未料數日後，屍體開始散發臭味，符男擔心母親發現，持美工刀、鋸子等工具肢解父親，將屍體棄置在瓦磘溝內。

新北地院指出，符男父母1994年離異後，符男與父親就無緊密生活關聯，但是符男仍支應父親經濟所需，父親入住長照機構後，他也密集探視對方，親子關係堪稱和諧，符男將父親接回家中同住後，也有心照顧對方，除了帶父親矯治牙齒，還購入全新寢具給對方使用，不過，因父親經常辱罵、恐嚇母親，甚至多次意圖侵犯母親，使得符男難以忍受，痛下殺手。

新北地院認為，符男是出於保護母親，才選擇極端手段，趁著父親午睡之際下殺手，殺人動機與爭奪財產、仇恨怨隙等無關，雖然分屍手段駭人聽聞，不能輕縱，但考量他沒有竊盜以外前科，平日與女兒關係良好，且其餘家屬無意提出告訴，符男也坦承犯行、知所悔悟，因此判處19年徒刑，全案可上訴。

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