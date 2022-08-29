曾任國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員的楊偉中，2018年8月30日遊庫克群島，捨身救女兒卻不幸溺斃，震撼政治圈。他生前與前主播陳以真鶼鰈情深，今（29日）陳以真在新店四十份公墓打卡，並上傳4張照片，儘管什麼文都沒寫，但留下的兩顆連在一起的心貼圖，仍讓網友看得心酸：「一起想念偉中，他一定希望妳和孩子都平安快樂。」

楊偉中的後事處理完後，陳以真的私人臉書就鮮少公開更新，直到2020年8月30日才PO藍天白雲照追憶亡夫，「謝謝所有愛他的人，我們都很思念」，短短一句話道盡內心的不捨；去年8月30日，陳以真同樣發藍天白雲照，另3張則是墓碑和花朵的影像，儘管沒留下任何文字，打卡之處「真想念楊偉中love Yangweichung」，一切盡在不言中。

今（29日）台北天氣晴朗，陳以真比往常提早一天抵達新店四十份公墓，拍下藍天白雲的天空，以及鮮花和墓碑，儘管沒寫任何文字，但兩顆相連的愛心圖，已表達內心對楊偉中的思念和愛意。

楊偉中離開4年，陳以真連續3年到墓園緬懷亡夫，天人永隔的愛情令網友相當感傷，紛紛留言鼓勵：「祝福一切平安！凡事期待，親人安息只是短暫的離別，將來必有團聚的一日」、「以真，希望妳一切都好」、「時間好快～想念偉中哥」。