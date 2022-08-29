越指上周為新興亞股中少數上漲國家，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越指上周四由原物料類股領漲，成功突破1280點關卡，並帶動市場流動性提升，越南財政部及國家銀行分別預測今年消費者物價指數（CPI）漲幅為3.37%-3.87%及3.7%，財政部表示雖然過去一段時間經濟快速復甦，但在總體上原物料價格仍獲得很好的控制。

富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯認為，受惠景氣仍強勁復甦下，有利越股反彈行情，且越股淡旺季效應顯著，往年第四季通常為傳統旺季，歷年平均季報酬率為全年最高，漲相最佳，建議投資人此時正是入手越股好時機。

統計2007~2021年富時越南30指數平均月報酬，發現越股淡旺季效應顯著，往年第一季皆為淡季，歷年平均季報酬率僅1.5%，為全年最低；第四季則為傳統旺季，歷年平均季報酬率達7.2%，為全年最高，漲相最佳。楊貽甯指出，目前越股已重回到季線之上，流動性回升至3個月水平，越股歷經前波修正後，短線再大跌機率不高，因基本面向上且改革紅利加持，長線看好投資潛力。

張晨瑋提及，近期越股走勢多為區間盤整，然而隨著經濟持續穩健復甦，再加上越股估值仍低於近10年平均，從基本面、評價面來看皆具吸引力，在國際市場仍處波動之際，投資人不妨著眼具備投資前景的越南機會基金，逢低分批布局進場。

張晨瑋提及，近期越股走勢多為區間盤整，然而隨著經濟持續穩健復甦，再加上越股估值仍低於近10年平均，從基本面、評價面來看皆具吸引力，在國際市場仍處波動之際，投資人不妨著眼具備投資前景的越南機會基金，逢低分批布局進場。