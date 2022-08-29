當前大陸經濟回穩正處在關鍵節點，在此背景下，近日由正部級官員親自帶隊的穩經濟大盤督導和服務工作組正在密集行動。除稍早分別已赴福建、湖南、鄭州等地外，預計近日也會抵達山東、江蘇和湖北進行指導並聽取各省主要負責人彙報工作。

據界面新聞引述東方金城首席宏觀分析師王青表示，受近期疫情在多地散發，以及川渝等部分區域高溫缺電等因素影響，讓總體經濟恢復情勢受阻。在此背景下，督導和服務組奔赴地方至少可以起到兩方面的作用。

王青說，首先是督導地方政府加大穩增長政策的落實力道，力爭在短時間內見到實效。其次，可以現場解決涉及跨地區、跨部門協調、地方政府難以單獨解決的具體問題，或蒐集問題在更高層面研究解決。

根據大陸國務院常務會議24日部署，近期將派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，由國務院組成部門主要負責同志帶隊，前往若干經濟大省聯合辦公，用「放管服」改革等辦法提高審批效率，壓實地方責任，加快政策落實。大陸住房和城鄉建設部黨組書記、部長倪虹透露，此次國務院決定派出工作組赴10個省（區、市）督導服務。

而倪虹自己也擔任帶隊身分，稍早25日連同國家發展改革委等8個單位赴福建進行督導和服務工作，並傳出「保交樓」是此次督導服務的重要內容之一。