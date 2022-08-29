夏日炎炎，手搖飲已成為不少人日常飲品，台灣手搖飲商機蓬勃，飲料店展店速度飛快，擴及全台北中南，截至今年6月，總店數已超過2.8萬家，其中又以高雄市4395家業者奪冠。

根據財政部統計，截至今年6月，全台飲料店家數已達到28,001家，其中高雄市唯一突破4000家的縣市，以4395家飲料店為全台之最，而後面依序為台南市3984家，台中市3785家，台北市3246家，新北市2537家，桃園市1796家。另，屏東縣和彰化縣也有超過千家的飲料店，分別為1234家，以及1128家。

飲料店家數遙遙領先的高雄市，自2018年底就已經達到3686家，且2020年底跨過4000家，並於去年持續成長至4326家。

但如果以銷售額來看，今年上半年則以台北市87.9億元的營收奪冠，台中市63.1億元次之，後面依序為高雄市54.6億元，台南市47.5億元，新北市43.1億元，桃園市30.8億元。