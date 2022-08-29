AKB48 Team TP SPECIAL PERFORMANCE 昨在烏梅劇院舉辦。（好言娛樂提供）
AKB48 Team TP SPECIAL PERFORMANCE 昨在烏梅劇院舉辦。（好言娛樂提供）
AKB48 Team TP SPECIAL PERFORMANCE 昨在烏梅劇院舉辦。（好言娛樂提供）
AKB48 Team TP SPECIAL PERFORMANCE 昨在烏梅劇院舉辦。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP承襲日本AKB48的模式，28日於烏梅劇院舉辦的《AKB48 Team TP SPECIAL PERFORMANCE ~ 陳詩雅 produce》，是AKB48 Team TP的全新企劃，第一彈由陳詩雅初掌製作指揮棒，親自挑選曲目、演出成員，呈現最短時間策劃、最有效率集結的演出；此外，這場公演結束後，陳詩雅在全程直播的粉絲見證之下，親自爬上階梯將自己的公式照從公式牆上取下，正式為其AKB48 Team TP的偶像生涯劃下句點。

這次SP公演演出的第一首曲目是由陳詩雅所屬之Unit Daisy打頭陣，演唱收錄於即將發行的第六張單曲中的收錄曲《因為喜歡你》，隨即將現場氣氛炒熱起來，在連續三首歌曲表演完之後，成員談及與陳詩雅這些年相處的過往點滴真的是回憶滿滿，之後節目轉進極其特別的非常環節，身為製作人的陳詩雅化身為「圓夢女神」，就是讓成員首次展現未曾有過的渴望舞台。

Special Performance公演結束後，陳詩雅遵循日本AKB48的傳統，透過直播的方式將公演會場公式牆上的公式照親自取下來，當拿下照片後，陳詩雅也分享她的心情，她說：「拿下照片真的有要畢業的感覺，團體之後也會面對新的組合、新的未來、新的方式，希望大家都可以繼續加油，也跟自己說聲辛苦了！」拿下公式照後，陳詩雅走出象徵偶像劇場的公演會場，與在外等候多時的粉絲朋友們打招呼，再次感謝大家這一路以來的相挺，期望所有人都可以幸福快樂！

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