AKB48 Team TP SPECIAL PERFORMANCE 昨在烏梅劇院舉辦。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP SPECIAL PERFORMANCE 昨在烏梅劇院舉辦。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP承襲日本AKB48的模式，28日於烏梅劇院舉辦的《AKB48 Team TP SPECIAL PERFORMANCE ~ 陳詩雅 produce》，是AKB48 Team TP的全新企劃，第一彈由陳詩雅初掌製作指揮棒，親自挑選曲目、演出成員，呈現最短時間策劃、最有效率集結的演出；此外，這場公演結束後，陳詩雅在全程直播的粉絲見證之下，親自爬上階梯將自己的公式照從公式牆上取下，正式為其AKB48 Team TP的偶像生涯劃下句點。

這次SP公演演出的第一首曲目是由陳詩雅所屬之Unit Daisy打頭陣，演唱收錄於即將發行的第六張單曲中的收錄曲《因為喜歡你》，隨即將現場氣氛炒熱起來，在連續三首歌曲表演完之後，成員談及與陳詩雅這些年相處的過往點滴真的是回憶滿滿，之後節目轉進極其特別的非常環節，身為製作人的陳詩雅化身為「圓夢女神」，就是讓成員首次展現未曾有過的渴望舞台。

Special Performance公演結束後，陳詩雅遵循日本AKB48的傳統，透過直播的方式將公演會場公式牆上的公式照親自取下來，當拿下照片後，陳詩雅也分享她的心情，她說：「拿下照片真的有要畢業的感覺，團體之後也會面對新的組合、新的未來、新的方式，希望大家都可以繼續加油，也跟自己說聲辛苦了！」拿下公式照後，陳詩雅走出象徵偶像劇場的公演會場，與在外等候多時的粉絲朋友們打招呼，再次感謝大家這一路以來的相挺，期望所有人都可以幸福快樂！