新盛力（4931）29日應主管機關要求，公告7月損益自結數，單月每股稅後純益0.11元，與去年同期相較轉虧為盈，若加上半年報的獲利數字，新盛力今年前七月獲利約7,800萬元，每股稅後純益約1.22元，已逾過去二年獲利總和。

新盛力大股東金山電化出脫持股，致公司將於9月7日舉行股東臨時會，改選董事及獨立董事，新盛力日前於公開資訊觀測站上傳董事候選人名單，包含三席董事、四席獨立董事的董事候選人均為自然人，董事候選人為張中秋、戴正傑、范貴鈞；獨立董事名單為卞鐘石、邱志聖、楊貴枝、陳柏舟；曾持有新盛力股權超過10％的大股東順達（3211）僅短暫持股，且持股已經出脫之下，並未參與董事角逐。

新盛力29日也依照主管機關要求，公告7月自結損益，新盛力7月營收達2.04億元，較去年同期大幅成長110％，單月稅前純益900萬元，稅後純益700萬元，雙雙較去年同期轉虧為盈，單月每股稅後純益0.11元。

若加上新盛力今年上半年獲利，等於新盛力今年前七月稅後純益約7,800萬元，累計前七月每股稅後純益1.22元，已經超越過去二年的獲利總和。