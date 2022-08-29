9月1日至15日夢時代會員指定餐飲櫃消費滿1500元，即可於APP兌換摸彩序號，有機會抽到名氣餐廳吃到飽餐券。（柯宗緯翻攝）

迎接秋天，高雄夢時代推出多項美食盛典，9月1日至15日，夢時代會員於指定餐飲店櫃消費滿1500元，即可於APP兌換摸彩序號，有機會抽到名氣餐廳吃到飽餐券。另外，9月3日與9月4日，夢時代1F將舉辦「好味派對」主題市集。

夢時代表示，9月3日與9月4日，夢時代1F將舉辦「好味派對」主題市集，現場集結逾40攤特色美食與手作選物，活動兩日的下午三點、五點與指定的巷口拌麵造型抱枕拍照打卡＋出示夢時代APP指定活動券，還可於市集活動服務台兌換巷口拌麵限量好禮乙份（換完為止）。

活動更將邀請W Taipei 駐場DJ FRANCIS、Muse Kaohsiung DJ LIGHLEY、DJ HANNAH，與街頭藝人療癒系女聲鄭瑜瑄DORY C、小益，將啤酒、音樂、美食元素充分融合，打造秋天最chill的市集音樂活動！

特色商家集結包含網路超人氣秒殺大仁哥蔗香脆皮桶仔雞、叫媽媽想蔬食窯烤披薩、囍丸 Hopeyaki素食章魚燒、超多汁手作漢堡、鹿港正宗義式冰淇淋山風藍等人氣排隊市集美食，還有啤酒、巷口拌麵、即將上市的統一麵小時光麵館等品牌活動，要讓民眾體驗絕佳好味。

此外，9月16日夢時代也將舉辦兩場會員限定的秋日梅酒會，採預先報名、額滿為止，當天將由在地清酒大師陳建偉Tim帶領民眾品飲、感受日本梅酒的酸甜滋味。