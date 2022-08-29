尖石鄉知名景點「老鷹溪步道」，疑上周連續下雨，導致園區內有多處邊坡土石崩落，損毀步道設施。尖石鄉公所29日公告即日起暫停開放。縣政交旅處指出，本周將搶先修復受損較為嚴重的3處，期盡速重新開放。

交旅處指出，玉峰村社區發展協會居民，26日發現老鷹溪步道設施有多處損毀，疑因上周連日午後的強降雨造成，為安全起見已先行在入口處拉起封鎖線，暫時不讓遊客進入。

交旅處29日派員會同尖石鄉公所等單位前往會勘和盤點後，發現步道受損、木棧道斷裂無法通行較為嚴重的有3處，立即決定要在一周內先行搶修，讓步道盡快重新開放。其餘如欄杆、圍欄破損等較為輕微的損害，將先拉起封鎖線做為警示，後續再盡速修復。

交旅處表示，預計即日起先行封園一周搶修，但實際封園時間得視修復工程的進度而定，屆時將隨時公告周知，請民眾本周暫勿前往，也請勿強行闖入，以維自身安全。

老鷹溪步道是縣府「森遊竹縣」健行活動的12條步道之一，交旅處指萬一修復期間又遇天候不佳等因素導致工程延宕，無法在「森遊竹縣」活動截止的9月30日前重新開放，導致民眾無法進入步道取得「活動寶石」，將會研擬配套方案，降低活動受影響的程度。