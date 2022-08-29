3D列印改變了製造業，也使機械改造變得容易，當然包括槍械。1名25歲的美軍士兵利用3D列印機生產槍支改造套件，使半自動槍支變成自動武器。這違反了美國聯邦法律「改造槍支、轉讓或擁有機關槍」的罪名遭到起訴。

軍事時報(Military Times)報導，上兵格蘭特•李•莫斯利(Grant Lee Mosley)是美國德州布里斯堡(Fort Bliss, Texas)的戰鬥工程師(combat engineer)，他相當熟悉槍械原理，並且在網上銷售他製作的槍支改造零件。今年5月，美國聯邦調查局(FBI)在一個深網平台上發現了一個售槍頻道，宣傳一些3D列印零件可以把民用版AR-15半自動步槍和葛洛克手槍改變成全自動武器。

FBI感到茲事體大，與德州警察部門聯手，在今年6 月和 7 月，臥底警官從賣家那裡購買紅色塑膠製的 AR-15零件和一個金屬製的葛洛克套件。調查人員繼續追查貨源，從槍支部件上的指紋到信用卡記錄，到布里斯堡垃圾箱中的收據，確定賣家就是25歲的莫斯利上兵。

執法部門還在莫斯利租用的倉庫中發現3D列印機，顯示倉庫就是他的工作室。證據鏈非常充份，莫斯利在被捕後承認製造和銷售非法槍支零件。

據布里斯堡第1裝甲師的發言人表示，莫斯利是第1裝甲師第1裝甲旅戰鬥隊的成員，於2019年5月加入美國陸軍。

莫斯利面臨4項罪名：未經許可交易或製造槍支、轉讓或擁有機關槍、未繳納職業稅的槍支交易，以及擁有沒有序列號的槍支。如果被判有罪，莫斯利每項罪名將面臨 5至10年的監禁和最高25萬美元的罰款。