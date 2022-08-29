房市交易量能逐漸退卻，以高雄、台南買氣降溫最有感！永慶房產集團根據六都各地政局建物買賣移轉棟數資料，觀察今年前七月六都房市交易表現，整體交易量合計為149,982棟，較去年同期152,051棟，衰退1.4%。

若從交易量縮20%以上之行政區之分布，台南市入榜6個行政區最多，其次為新北市、台中市、高雄市，顯示台南買氣降溫最有感。觀察買賣移轉棟數顯示，六都會區中已有高達22個行政區下滑逾二成之多，其中高雄市橋頭區、台南市新市區、新北市鶯歌區交易量能衰退皆超過五成！

高雄橋頭區及台南6行政區 買氣降溫最有感

觀察今年前七月買賣移轉棟數量縮逾二成的行政區，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市橋頭區是六都中買氣降溫最明顯的行政區，量能銳減來到71.2%，再來台南市新市區下滑56.5%居次，新北市鶯歌區亦年減54.0%之多。橋頭區去年因台積電設廠話題造成利多效應，湧進來自各地的置產及投資買盤，去年前七月橋頭區受惠於交屋潮挹注，買賣移轉棟數達到1125棟，平均每月都有160件左右的交易量。而在議題發酵下，1-7月住宅均價從去年的18.0萬元/坪，來到今年的23.8萬元/坪，漲幅高達32.2%，區域房價不斷攀新高，加上今年通膨、升息、疫情及房市政策影響，建商推案速度已開始放緩，投資、置產族也有縮手跡象，自住客群面對央行連續升息和難以追趕的房價，對於購屋也會更加斟酌，觀察今年橋頭區1-7月僅剩324件，近兩年買氣明顯有差距。

若從縣市別分析，則以台南房市買氣轉淡最明顯，新市區、仁德區、南區、六甲區、永康區及新營區等6個行政區，相較去年同期下滑兩成以上。陳金萍指出，在重大建設、南科效應、科技大廠投資等利多題材加持，許多建商看好後市發展，積極搶進周邊低價蛋白區或新興重劃區，也吸引不少投資客卡位。整體房價在拉抬下不斷上漲，使得剛性購屋者倍受壓力，導致今年前七月的買氣皆較去年同期疲軟，本為交易熱區的新市區、仁德區交易量縮已超過四成。

房市景氣現轉折！回歸供需基本盤

整體買氣降溫，但多數房價依然維持漲勢！觀察交易量減少逾二成的22個行政區，僅有台中市東區及台南市新營區住宅均價下滑，今年1-7月台中市東區住宅均價為26.0萬元/坪，年減1.9%，台南市新營區住宅均價為14.9萬元/坪，年減2.0%。陳金萍分析，兩個行政區去年住宅均價能夠推升導因於有大量新屋交屋，但今年以中古物件為主，導致均價下修。不過，陳金萍補充，雖然台中市東區、台南市新營區房價走跌，但下跌幅度均在2%內，顯示目前房價仍有支撐，惟目前房價已至高檔，其餘行政區在買氣降溫、交易量縮後，房市回歸供需基本盤，房價是否有修正空間，則有待當地市場接受度而定。

最後，陳金萍補充，近期受到國際局勢、通膨壓力、央行升息、政府打炒房及台海關係緊張等諸多影響，讓房市氛圍出現轉折，交易量能正在走緩，加上部分行政區房價漲幅過高，且央行又啟動升息循環，房貸利率持續走高，加重購屋者負擔，買氣因而下降，建議有意購屋的民眾，需多加觀察自身購屋需求、審慎評估財務能力，保守看待未來房市發展為佳。

表、2022年1-7月六都交易降溫行政區

資料來源：各市政府地政局；實價登錄資料；永慶房產集團研究發展中心彙整。

住宅價格篩選條件：

1. 交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。

2. 建物型態:住宅大樓、華廈、套房、公寓、透天厝。

3. 排除一樓及親友交易之成交資料。

註:實價登錄資料統計自2021年1月至2022年7月。