前台北市副市長黃珊珊職辭角逐年底台北市長選戰，市議員鍾佩玲今天在議會質詢時披露，柯市府竟要求基層同仁在半天內整理黃珊珊的成績單，以便申請功績獎章，根本壓榨基層員工，北市人事處允諾檢討，並強調此為例行性申請，並非專門針對特定人。

台北市長柯文哲今到議會市政總質詢，鍾佩玲說，上周一市府人事處針對府內員工發了一份公文，要求各局處提供政績，讓黃珊珊可以申請功績獎章，柯文哲表示不知道，但鍾佩玲質疑，怎麼會不知道，功績獎章需要報陳市長同意，才能報到行政院核頒。

人事處長張建智低聲向柯文哲打PASS說，「3年以上都有請」，柯文哲卻狐疑反問，「但是她沒有滿3年」，一陣交頭接耳討論後，張建智答稱，首長要滿3年，但副市長不用2年以上就會申請，這是例行的申請，並不是專門對哪個人。柯文哲則說，公文要簽到他那邊才會看到，「沒簽到我怎麼會看到？」

鍾佩玲表示，她舉雙手同意市府要表揚任何員工，黃珊珊也有一些市政上的努力，雖然時機敏感，但至少不要造成反效果，她指出，市府8月22日下午1點19分發文給各局處，稱黃珊珊符合行政院頒發功績獎章原則，要求局處提供功績獎章事實表，且這是「急件」，要求在下班之前整理出來上繳。

鍾佩玲說，議員要向局處索取資料都不好意思壓半天這麼急的時間，結果府內不體恤員工，半天要人家生出政績，全部市府員工幫黃珊珊整理成績單。張建智反駁稱，這本來就是例行性的公文，例行性的處理，每年都會辦理，僅發文給黃督導的機關。

柯文哲說，他不曉得這件事情。張建智則說，目前還在承辦科整理中，還沒送到他那邊。鍾佩玲反批，給人家半天時間生出來，壓榨基層員工，結果經過一周，現在還在整理中。

鍾佩玲又指，2015年曾頒給12個局處首長、3名副市長，但是後來連續2年都沒有申請，今年只有1位獲頒。張建智指出，因為沒有人離職，不符3年規定的部分就沒有申請。

鍾佩玲說，副市長彭振聲、蔡炳坤都非常辛苦，其中一位累到生病，為何只有黃珊珊申請獎章，張建智表示，因為她已經離職，還沒離職就不會去頒，人事處在今年底統一處理，相關政務官離職權益事項已專案研究。

鍾佩玲表示，強迫市府基層半天內交出成績單，只為了要讓長官申請頒獎，柯文哲向來自豪進步價值，如果認為自己進步價值，此政治文化不要繼續下去。柯文哲解釋，離職才會去結案，2個副市長還在就沒有結案。鍾再轟不該壓榨員工在半天生出成績單，張建智允諾檢討。