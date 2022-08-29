行政院長蘇貞昌今（29日）下午4時許接見聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查委員，蘇貞昌表示，台灣雖然不是聯合國會員國，但針對反貪腐國家有決心要進行各方面努力，此外，台灣無論在新聞自由、民主發展等都在世界權威機構評比中大有進步，雖然如此也不敢自滿，在政府機構反貪腐工作還是要決心盡力。

蘇貞昌致詞時首先感謝國際審查委員不辭辛勞來到台灣，台灣雖然不是聯合國會員國，針對反貪腐國家有決心要進行各方面努力，包含國內法、種種各方面來做，還進行國家報告，第一次國家報告獲得國際審查委員幫忙，提出肯定及建議，委員提出的肯定及建議，政府都一一努力。第二次國家報告還有勞委員，藉由委員的專業、經驗，能夠更具體檢驗出成果以及有待努力的地方。

蘇貞昌說，近3年全世界受到新冠疫情衝擊，面臨有很多困難，台灣雖然不是土地最大、人口最多，在蔡英文總統領導下，面對疫情衝擊保護2300萬人民，控制疫情被世界肯定，以外，儘管有疫情經濟也創造非常好的成績。

他特別提到，第一次國家報告國際審查委員給予的建議，政府都做了相關努力，第二次國家報告還要勞煩委員給予指教，希望台灣能因此更進步。

國際審查委員主席荷西·伍格式（José Ugaz）表示，貪腐這件事會嚴重傷害到個人、社區、整個社會及政府，讓人民沒辦法增加生活品質，無法享有基本的需求，因為一些人的私利，可能導致貧窮、邊緣人無法脫貧，貪腐是世界各國非常嚴重的危害。

荷西·伍格式說，貪腐最常見的定義是國際透明組織於1993年所定義，貪腐就是濫用權力、為了個人的私利，導致民主、經濟發展、整個社會福祉都受到損害，嚴重影響民眾脫貧，造成社會分化、環境破壞。