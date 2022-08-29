台灣雅培醫療器材捐贈10組高科技植入式心臟監測設備給台東馬偕醫院，免費嘉惠台東高風險族群。（莊哲權攝）

台東地區心臟疾病死亡比例全台最高，其中心律不整為常見的心血管疾病，若無長期監控，恐無法找出病因而延誤治療，為此，台灣雅培醫療器材捐贈10組高科技植入式心臟監測設備給台東馬偕醫院，免費嘉惠台東高風險族群。

台東地區心臟病死亡比例為全台之冠，心因性死亡人數占整體20％，遠高於全國平均11％，加上台東地形狹長，病患舟車勞頓，台東地區心血管健康，更應被重視。

台東馬偕心臟內科主治醫師邱威儒表示，心律不整為常見的心血管疾病之一，絕大多數的患者並無自覺，可能僅會有突發性的身體不適，加上臨床心律不整的診斷率不高，若無長期監控，恐無法找出病因而延誤治療。

他分享，1名50多歲有心肌梗塞病史患者，長期接受藥物控制，控制期間偶爾會頭暈、心悸，經常規檢查後未發現心律問題，結果某天昏倒在車站，靠傻瓜電擊器救回後緊急送醫急救，才發現患者有心室頻脈。

「仰賴短暫的監測，若無法發現心律問題，就無法預先防範意外及憾事發生」，邱威儒表示，門診超過一半以上為心律不整的患者，若能早期診斷、預防及治療，能避免中風的風險。

他表示，台灣雅培所捐贈的科技監測設備，可延續心律監測約2年，民眾能即時監測心律外，更連結智慧型手機，相關資訊及重要心律訊號的警示可以即時傳輸，讓醫護團隊遠距掌握病況發展，透過設備縝密監測，達到更有效率的醫病溝通。

台灣雅培醫療器材血管醫療事業總經理李曛表示，期望透過此次捐贈，提升病患就醫便利性，幫助台東地區提升遠距醫療照護。