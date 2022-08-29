金高銀在《小女子》中飾演大姊吳仁珠。（Netflix提供）

韓劇《小女子》主海報。（Netflix提供）

Netflix全新韓劇《小女子》劇情以家境清寒相依為命的三姊妹為主軸，女神金高銀飾演知道只有金錢才可守護自己和家人的大姊「吳仁珠」，《百日的郎君》南志鉉飾演正義感十足的熱血記者二姊「吳仁京」，《殭屍校園》朴持厚飾演具有獨特藝術天分的老么「吳仁惠」，隨著大姊突然「撿到」700億韓元（約新台幣15.7億元），一心想給家人過好日子的她卻沒想到因此讓三姊妹捲入一場關於錢財及權勢的陰謀之中。

在29日的記者會上，金高銀提到自己飾演的「吳仁珠」其實不是個沉重的角色，而且她在劇中也展現了多種樣貌，雖然坦言拍攝初期為了投入角色感到有許多困難，這個角色是大有可為的人物，一度也擔心自己會不會選錯角色，苦惱是否會妨礙這部有著深沉餘韻的作品，並因此度過了兩個月左右地獄般的時光，但最終找到要訣熬過那段時間，之後就輕鬆愉快地投入於演戲之中。

自認在搞笑部分有著自己一片天的金高銀，透露拍攝過程中有很多超爆笑有趣的時刻，導演都忍不住說金高銀是「題材破壞者」，但她最近覺得魏嘏儁總是往搞笑的部分「踩線」，所以對魏放話表示：「這是我的領域，拜託你不要覬覦這個領域。」笑稱已經切斷魏的搞笑新線路。

飾演熱情記者的南志鉉則表示，出道至今大多飾演可愛開朗的角色，但這次的「吳仁京」是一個更加成熟的人物，雖然熱情卻充滿冷靜與理性，而且由於職業是記者，自己會盡最大的努力演出記者追求真相的精神。小妹朴持厚則表示看完劇本儘管覺得角色很難演，但為了不成為大家的負擔自己也非常努力爭取演出。

男主角魏嘏儁提到自己的角色是不明目張膽地展現性感，且難以掌握與捉摸的人物，他透露每次看到編劇寫的劇本時，都會忍不住感嘆其文筆之好，一想到這樣珍貴、美麗且充滿哲學的台詞要從自己嘴中講出來，而且還不知道是否能表現得好，就覺得壓力非常大，但自己也疑惑飾演的「崔道日」究竟是好人還是壞人，充滿著讓人想要瞭解更多的魅力，所以當初才會答應演出，並且努力去詮釋角色。Netflix《小女子》9月3日起，每周六日晚上10點獨家與韓國同天更新。