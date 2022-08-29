台中市議員吳顯森（中），將問政薪火交棒給兒子吳呈賢（右）、吳建德（左）兄弟檔，今天登記參選市議員。（市議員吳顯森服務處提供）

九合一選戰29日開始登記，宣布世代交替的台中市議員吳顯森，今日偕同長子吳呈賢及有阿美族血統的養子吳建德分別登記參選第五選區(潭子、大雅、神岡)及第十五選區（平地原住民）市議員。吳呈賢及吳建德兩兄弟同時參選，接棒父親為民服務理念成為地方話題。

「手心是肉、手背也是肉！」吳顯森指出，不論是親生的長子吳呈賢，還是有阿美族血統的養子吳建德，對他而言，兩人都是他的兒子，所以他今天陪同兩兄弟前往登記參選，兄弟爬山、各自努力，希望兩兄弟都能高票當選市議員，傳承他為民服務的志業。

39歲的吳呈賢，曾任6年水利委員，因經常和農民接觸，他發覺很少人會為水利建設問題，幫農民發聲，深感政府與水利會之間需要良好的溝通和協調管道。吳呈賢多年來看著父親戮力為民喉舌，幾經深思後，決定接棒父親為民服務理念，參選台中市第四屆議員。

年僅26歲的吳建德，原本從事建築工作，他說，身為阿美族看到許多人對原住民有些刻板印象，甚至出現語言上的霸凌，讓他想為原住民發聲，才想要參與台中市平地原住民議員選戰；他深感平地少有原住民慶典，憂心原住民母語恐失傳，希望為原住民謀取更多福利。