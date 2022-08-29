躺著選？新竹市前市長林智堅因論文抄襲宣布退選，由立委鄭運鵬接替代表民進黨參選桃園市長。由於有人稱藍營參選人張善政是「佛系選舉」，媒體人謝寒冰今(29日)在《大新聞大爆卦》節目指出，其實鄭運鵬臨危受命，擁有「免死金牌」，輸了反而是民進黨欠他人情；且鄭運鵬打選戰，事必稱「延續桃園市長鄭文燦的政績」，才是真正的佛系參選。

謝寒冰對剛發言完的台北市議員游淑慧表達不同意見，「淑慧剛剛說鄭運鵬根本不想選，錯，他想選得要死！他之前那個廣告登得整個桃園到處都是。（游淑慧：他愛吃假細意）對，他明明就是很想選，可是因為他發現蔡英文關愛的眼神根本不在他身上，因為蔡英文要的就是林智堅，所以他只好鼻子摸摸，轉而去當他的輔選大將。」

「林智堅被弄下來那天，我看他講到都快笑出來了！只是死命憋住沒有笑出來而已。」謝寒冰說，「所以，他很想選，但問題是，這個人想選歸想選，可是他對桃園真的沒有任何規劃。他對桃園只有一招，就是事必稱鄭文燦，什麼東西都是延續鄭文燦，什麼都講鄭文燦。」

謝寒冰強調，「那請問一下，你自己的想法到底是什麼？沒有！所以人家都說張善政佛系，其實鄭運鵬才佛系，因為鄭運鵬打算的就是靠鄭文燦跟蔡英文。而且他現在又獲得免死金牌你知道嗎？因為他是臨時被換上來的，所以輸了也沒關係，輸了反而是民進黨欠他一個人情耶。因為是臨危受命披掛上陣的，沒有人能夠怪他，因為你們臨時塞給他的啊！所以我覺得鄭運鵬現在晚上做夢都會笑。」