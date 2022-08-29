73歲家住台南市東山區東原里的果農葉再哲，遵循土窯烘製龍眼乾的古法已經30年，他說，今年受氣候因素，龍眼產量剩不到正常年2成，盤商來產地收購龍眼乾的每台斤較去年漲了1倍，不少農友苦嘆說「價格好，卻沒貨賣」，中秋節將至，他也特別保留大顆的龍眼烘製，準備送給親朋好友分享。

東山區出產龍眼，南勢、青山、東原等地的農民，不少人都會搭建土窯烘製龍眼乾，增加額外收益，不過製作龍眼乾的過程繁瑣，摘下龍眼後，要用剪刀逐一把龍眼殼的蒂頭去除，再放進土窯上的烘籠內，並每天固定時間翻炒，以確保龍眼受熱均勻、烘乾確實。

葉再哲以前年輕從事工程工作，退休時回到家鄉，開始照顧老一輩留下的龍眼樹，並在老家倉庫搭建土窯烘製龍眼乾。他說，依照龍眼的大小，每批要連續4到5天烘焙，並每天翻炒1次，讓龍眼內部水分蒸發，今年木料價格上漲，估計每批所需的木料得花費4000至5000元。

葉再哲還提到，烘製龍眼因為相當費時、費工，加上今年龍眼及烘培的木料都上漲，使得帶殼龍眼乾收購價每台斤150元起跳，較去年每台斤70、80元，整整高出一倍，所以今年民眾若有機會吃到東山古法烘焙的龍眼乾，都算很有福氣。

隨著中秋節到來，蔡再哲也推薦送禮可獻上龍眼乾，他說，他有一名親戚在保險公司上班，有次中秋節送了一盒千元的月餅禮盒給客戶，沒想到對方收到後卻露出失望表情，經他推薦送龍眼乾後，因為龍眼乾耐保存，又能活用在甜、鹹食上，讓收到禮的人非常開心。