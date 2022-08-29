上周五美股因美國聯準會主席鮑爾鷹派言論而重挫，拖累港股29日表現。恒指29日開低1.04％，跌破兩萬點大關。截至收盤，恒生指數跌0.73％，報20,023.22點，再重回兩萬點之上。國企指數跌0.7％，報6,872.26點。紅籌指數跌0.51％，3,721.59點。

恒生科技指數跌超1％，聯想集團跌4.65％，嗶哩嗶哩跌超4％，小米集團跌超3％。

大陸物業服務及管理相關類股下跌，綠城服務跌15.41％，世茂服務跌超7％，金科服務跌超4％。

美團漲2.64％，美團最新公布2022年第二季及半年報顯示，今年第二季，美團實現營收人民幣（下同）509億元，年增16.4％；淨虧損11.2億元，較上年同期收窄67％；調整後淨利潤20.6億元，實現扭虧為盈。

大陸新冠疫苗龍頭企業康希諾生物跌13.5％。該公司26日盤後公告，截至2022年上半年，公司收入6.3億元，較上年同期減少69.45％；期內利潤1,604萬元，更較上年同期驟減98.29％。