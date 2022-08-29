九合一選舉登記第一天，據台南市選委會統計，共有10人完成登記，分別是：民進黨黃肇輝、林依婷、蔡麗青；時代力量陳建大明、林易瑩、李冠霖；台灣民眾黨江國銘；無黨籍陳世安、翁語含、李美素等。

台南地檢署也結合選委會辦理「地方公職人員選舉反賄選公約簽署」活動，由南檢主任檢察官許嘉龍、選委會總幹事吳明熙及副總幹事謝振益、警察局長方仰寧、法務部調查局台南市調查處副處長褚延平、政風處副處長張堯星等人共同宣導「不賄，才能上位！」鼓勵參選人簽署反賄選公約，向社會宣示反賄的決心。