大陸女星宋妍霏（Cecilia）因長相甜美、身材火辣被譽為「陸版泫雅」，早在16歲時就被韓國星探發掘，更進入韓國娛樂公司JYP當練習生，雖然最終沒有在韓國出道，但她回到大陸後積極參與戲劇演出，私下更憑藉獨特穿搭風格走紅。近日她現身機場，氣質的穿搭竟被發現沒穿內衣，若隱若現的美胸被網誇身材火辣。

大陸女星宋妍霏近日現身機場，當日以灰色套裙穿搭，烏黑長髮看起來很有氣質，不過拉近一看才發現，宋妍霏身上這件上衣雖然扣子都有扣好，但鈕扣肩的空隙可以看見裡面是一片肉色，似乎並沒有穿內衣，她更大方露出纖細小蠻腰，火辣程度破表，讓許多粉絲直誇：「宋妍霏真的好會穿搭呀」、「這鏤空不要太性感，身材好棒~」、「我愛辣妹」、「有一說一宋妍霏的這個造型真的很辣，而且她真的白到發光，救命，誰沒有被她折服」

宋妍霏現身機場。（圖／微博）

宋妍霏過去與大陸男演員張一山秘戀3年，兩人被網友發現同款情侶衣，甚至傳出同居的消息，不過他們遲遲沒有公開戀情，2020年張一山被媒體拍到與神秘女子到酒吧，之後開車到酒店，由張一山的助理辦理登記入住，兩人才一前一後上樓，劈腿事跡曝光後，宋妍霏當天深夜宣布分手，表示兩人「今日和平分手，結束戀人關係」，往後將不對此事做出回應。事隔幾日有人發現宋妍霏的助理寫著「願天下渣男都去死」8個大字，被網友認為是指責張一山出軌事實。