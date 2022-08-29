小藍位在台灣的母親十分緊張。（李奇叡攝）

小藍疑水土不服，還一度吐血。（李奇叡翻攝）

住在屏東的23歲男子小藍（化名），今年5月底被騙到寮國進行詐騙工作，雖然未被毆打，但一日工時長達12個小時，且月薪只有人民幣2500元（約新台幣10986元），加上無法自由離開詐騙園區，讓他想提前回台，但由於當初和對方簽約，若工作未滿一年需交付贖金，他的母親和乾哥哥因此找上統促黨居中協調，再由當地台商進行救援，8月中總算得以回台。

小藍受訪時說，自己幾個月前誤信朋友給予的「線上博弈高薪工作機會」，向母親謊稱要到澎湖做冷氣工程後，就貿然出國，沒想到和同行的3名台人先被帶往泰國清萊做核酸檢測後，就被各自載走。

據了解，小藍後續被送往位於寮國的「金帝園區」、「完美物業園區」，進行「愛情詐騙」，1天工時長達12個小時，中間休息一小時。

小藍透露，雖然手機只有上班時會被沒收，下班後會發回，供聯絡家屬使用，也沒被毆打，不過因長期不得離開園區，且樓下有警衛站崗，讓他感到沒有人身自由，十分鬱悶，疑水土不服，還一度吐血，想趕快回台，卻因簽下合約，若不繳齊50萬元新台幣就不得離開。

小藍位在台灣的母親和乾哥哥得知消息後十分緊張，看見小藍傳來的吐血照，更想盡速救人，因得知過去統促黨有救人經驗，故選擇向統促黨尋求協助，輾轉聯絡員區老闆，以及位在寮國的台商，交付贖金39萬元後，於8月19日將人帶回，所幸順利回台，並無大礙。