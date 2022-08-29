距離年底九合一選舉剩下不到三個月，「六都」選情引人注目，台北更是重中之重。民進黨台北市長參選人陳時中在臉書上表示，「每天的行程充實，夜晚在酒吧調酒，白日去玩滾球」，這讓藥師林士峰在臉書上狂酸「你選的是首都市長，不是小學班長耶」，引發討論。

陳時中臉書貼文表示，「我每天的行程充實，夜晚在酒吧調酒，透早去玩滾球。在天母運動公園玩法式滾球，過程需要手執鋼球，以半蹲姿態揮臂擲出；必須瞄準目標的小球，更要留意對手動向，盡力使大球靠近小球。我希望大家有機會能多多認識這個運動項目，支持我的朋友也都能從運動之中，培養以健康正面的態度來面對挑戰」。​

而這篇貼文被林士峰好奇「陳時中臉書的小編哪找來的」，更直言「上次是時中體，這次是小學作文比賽範例」，最後也狂酸「大哥，你選的是首都市長，不是小學班長耶」。此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言表示「還合理化了自己被拍到的夜行程」、「這種程度小學班長也選不上吧」、「就換個包裝阿，最後還是會走到『阿中務實，阿中可愛！』」、「一直玩一直玩一直玩」、「感覺像是暑假作業的流水帳」。