美元持續強彈下，人民幣匯價29日貶壓沉重。人民幣兌美元在岸價29日接連跌破多個整數關卡，16點30分官價收報6.9210元，較上日收盤價6.8621元大跌589個基本點，單日跌幅0.85％，創2020年8月20日以來的逾兩年新低。

截至16點43分，人民幣兌美元離岸價報6.9277元，跌343個基本點，跌幅0.5％。

人民幣兌美元中間價29日報6.8698元，較上日報價下跌212個基本點，單日跌幅0.31％，亦創下逾兩年新低。