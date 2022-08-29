美元持續強彈下，人民幣匯價29日貶壓沉重。人民幣兌美元在岸價29日接連跌破多個整數關卡，16點30分官價收報6.9210元，較上日收盤價6.8621元大跌589個基本點，單日跌幅0.85％，創2020年8月20日以來的逾兩年新低。
截至16點43分，人民幣兌美元離岸價報6.9277元，跌343個基本點，跌幅0.5％。
人民幣兌美元中間價29日報6.8698元，較上日報價下跌212個基本點，單日跌幅0.31％，亦創下逾兩年新低。
美元持續強彈下，人民幣匯價29日貶壓沉重。人民幣兌美元在岸價29日接連跌破多個整數關卡，16點30分官價收報6.9210元，較上日收盤價6.8621元大跌589個基本點，單日跌幅0.85％，創2020年8月20日以來的逾兩年新低。
截至16點43分，人民幣兌美元離岸價報6.9277元，跌343個基本點，跌幅0.5％。
人民幣兌美元中間價29日報6.8698元，較上日報價下跌212個基本點，單日跌幅0.31％，亦創下逾兩年新低。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。