台中區漁會等單位為了解相關進度，29日特於漁會召開進度說明會。(市議員李榮鴻服務處提供)

大甲區松柏漁港魚貨多功能集貨場於2019年底完工，卻因原物料上漲以致減項發包，集貨場內設備不齊全；市議員李榮鴻特召開多次會勘，要求市府盡速編列相關預算；李榮鴻強調，今年獲編3900萬元施作內部設施，預計明年10月內部工程可完工，提供漁民捕獲魚貨可銷售場地，增加漁民收益。

台中區漁會等單位為了解相關進度，29日特於漁會召開進度說明會。李榮鴻說，松柏漁港是大甲老字號漁港，每日清晨就有饕客等候新鮮漁貨上岸，在松柏漁港魚貨多功能集貨場啟用前，漁民都在漁業倉庫後方空地進行交易；未來完工後就可在乾淨衛生的集貨所內交易，配合景點串連讓松柏漁港更被人看見。

海岸資源漁業發展所所長陳英琮指出，監造服務標目前招標中，預計2023年10月內部工程可完工，提供本市漁民捕獲魚貨可以銷售場地，增加漁民收益。

台中區漁會總幹事趙朝森說，集貨場內部設備完工後，得視需求增設停車空間、冷凍庫也需統一性都是未來重要的課題，經費到位了就要趕快做，逐步來完善設施；未來希望可配合北側衝浪區做連接吸引遊客進入。

李榮鴻議員服務處特助李文傑強調，松柏漁港自行車道北側連接苗栗縣板橋也在近期發包完成，預計九月底可開工，完工後再邀請大家來咱美麗的松柏港。