1名女網友發現結婚多年的丈夫竟出軌18歲女學生，丈夫起初道歉稱會改過，但她仍陸續抓到出軌證據，最後丈夫乾脆「不藏了」，直接要求夫妻倆「各過各的」，若她能接受就繼續住在這個家，丈夫仍會照顧家庭，但互相不干涉彼此感情，她聽完崩潰「我的世界瞬間崩塌」。

該女網友在臉書「匿名2公社」表示，她與丈夫相識相戀至結婚已25年，她不敢相信丈夫出軌年僅18歲的女學生，對方還以寶貝、壞蛋互稱，她看到手機訊息時手不斷發抖，「原來我當了那麼久的賢妻良母，認份的照顧公婆，換來的是他的背叛」，丈夫後來認錯，原PO以為對方已知道這段差28歲的忘年之戀是錯誤的，殊不知並非如此。

該女網友後來仍發現丈夫與女學生的地下情，沒想到丈夫最後直接「不藏了」，丈夫直接說已經不愛原PO了，若原PO可以接受只當孩子的母親，夫妻間各過各的，2人還可以是一般家人，她能留在家照顧孩子，丈夫不會管她，但她同時不能管丈夫談感情，丈夫還是會照顧家庭，原PO最後崩潰發文「我的世界瞬間崩塌，我付出了全部的初戀老公，一句不愛了，直接想把我掃地出門」。

其他網友留言「妳就直接離開，有探視權或是監護權都可以，不過我是建議直接把小孩跟他爸媽直接丟給他，讓他體驗一下什麼叫真愛」、「現在難過是很難受，但你老公會老，小三會不要他的，等他老了沒人要了，再看他笑話」、「你該退出，讓那女學生來照顧孩子，伺候公婆」、「很多男人都是這樣阿！只因為你是孩子的媽...他只是想要免費的保姆但是又想在外面爽」、「錢務必拿到手，然後就可以成全他們了」。