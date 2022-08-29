臺南日照充足，是全國光電系統發電量最高的地區，近年來大力推動推動各項能源轉型政策，如108年啟動陽光電城2.0計畫，成立綠能科技產業推動中心，加速屋頂型及地面型太陽光電設置等，也讓原訂113年達成3GW的目標提前於今年111年成功達標，成果斐然，未來將加速推動「陽光電城3.0」計畫，建立智慧電網、儲能、能源創造、節能等方案，以期達到2050年再生能源10GW目標，打造臺南低碳智慧城市。

市長黃偉哲表示，近幾年臺南有不少大型太陽光電案場陸續完工，包含臺南鹽田太陽光電場、心忠電業的學甲太陽能光電場、禾迅一號的水面型太陽光電案場，顯示臺南光電未來發展潛力相當被各界看好，截至111年7月31日止，太陽光電同意備案共10,343件，備案容量達3,516MW，預估年發電量約45.3億度，近16.5座曾文水力發電廠年發電量，可供約129.2萬戶年家庭用電，年減碳量將近228萬噸，相當7,009座台南公園減碳量，這些豐碩成果也獲得諸多國內外大廠青睞，如GOOGLE、ASML、台積電等紛紛亦宣布加碼投資台南，綠能對臺南來說不只是維持能源自主的利器，更是招商引資的關鍵。

經發局局長陳凱凌表示，隨著臺南經濟持續成長，國內外大廠紛紛回流帶動整體用電量，加上全球現正處於能源轉型的關鍵時代，國際企業紛紛要求供應鏈使用綠電，綠色能源將是未來產業發展的核心，而台南在持續推動能源轉型努力下，不只吸引企業加碼在台南投資，也獲得許多獎項的肯定，包含106年「APEC低碳示範城鎮金質獎」、109年「智慧城巿卓越貢獻獎之智慧能源獎」，今年首屆「亞太暨台灣永續行動獎」中更一舉拿下3個獎項，未來將持續堆動各項綠能策略，讓臺南成為全國綠能產業推動核心基地與宜居城市的典範，打進國際綠能市場。