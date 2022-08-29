台中市大肚區某國小李姓前校長，曾在廣播節目中提及市長盧秀燕家族疑在中捷藍線B1站附近買地，盧委由律師提出妨害名譽告訴，李指稱，他質疑節目中針對捷運路線及站址改變提出評論看法，並無惡意，經台中地檢署調查認定，李未經證實查聞、迴避查證義務，造成盧夫妻名譽受損，全案偵結依誹謗罪起訴。

檢方起訴書指出，李前校長於今年1月19日於寶島聯播網節目中，接受主持人鄭弘儀訪問，李當時提到「（中捷藍線）B1站北移，學校預定地其實盧家人也已經去買土地了，盧家就是廖家啦！」，質疑盧因為利益，與變更台中捷運藍線路線及站址一事有關。

檢方認為，李曾經擔任過國小校長，對於發表言論，具有社會經驗，應知道利用其傳播方式，散布力量較強大，所以在發表言論之前，理應善意篩選，自有較高之查證義務，竟於接獲傳聞訊息後，如此輕率疏忽未妥適進行查證，即意圖散布於眾，基於誹謗之犯意。

李前校長曾指稱，他當時在節目中擔任來賓提出評論質疑，他也是聽別人說的，政治人物應可以接受批評；事後他認為自己非地政相關方面人員該怎麼查證，昨日不願意多談，一切靜待司法判決。

檢方認為，未查證以驗明其事情真實性，竟因輕率未再詳以妥適查證，即率然於前述廣播節目中散布其言論，遭其他媒體引用、渲染，對未經證實的傳聞，故意迴避合理的查證義務，假言論自由之名，行惡意攻訐之時，檢方依誹謗罪偵結起訴。