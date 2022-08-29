年底九合一選舉登記開始，雲林縣麥寮鄉長選舉民進黨鬧內鬨，違紀參選的現任鄉長蔡長昆、縣議員許志豪29日均表示參選到底，近日會完成登記。許志豪說登記前會退黨宣示參選決心；蔡長昆則希望鄉親支持他連任，持續地方建設與社會福利，民進黨雲林縣黨部強調登記截止前不會放棄整合。

麥寮鄉因台塑六輕進駐，人口數持續增加，目前有4萬8800餘人，為雲林縣20鄉鎮市排名第3，成為各黨派兵家必爭之地，年底鄉長選舉，民進黨提名前鄉長許忠富，面對同黨蔡長昆、許志豪的挑戰，3人若同時參選，勢必分散民進黨選票，有可能讓國民黨參選人林建鴻漁翁得利。

許志豪表示，為了讓鄉民有更多的選擇，幾經思考，才決定違紀參選，雖然黨部曾與他溝通，勸他團結才有勝選的機會，但他心意已決，將在近日完成登記，登記前會宣布退黨。

蔡長昆說，為了延續麥寮鄉的地方建設與社會福利，他勢必參選到底，上任3年多來他不貪不取，鄉民都可以作見證，至於會因違紀參選而被開除黨籍，為了服務鄉親，他只能默默接受。

國民黨方面，由國民黨雲林縣黨部提名的現任縣議員林建鴻，曾任1屆村長、3屆縣議員，基層實力雄厚，他認為自己最大的優勢是一步一腳印，不管其他參選人如何競爭，他還是如往常一般，以實際服務贏得選民支持，預計9月2日前往登記。

地方政壇人士分析，至目前為止，麥寮鄉長參選人共5人，包括民進黨3人、國民黨1人，以及無黨籍政治素人林宜豊。估計此戰仍以藍綠對決為主軸，民進黨的分裂，讓國民黨有機可趁，但綠營將麥寮視為指標性鄉鎮之一，勢必全力一搏，雙方鏖戰在所難免。