30日為全國中小學開學日，隨著疫情升溫，為了防止校園疫情擴散，29日下午高雄市長陳其邁特別前往校園視察，也指示副市長史哲同步至博愛國小、三民國中關心校園防疫整備與清消狀況，以及落實推動班班有冷氣；陳其邁請校園務必落實各項防疫措施，提供師生安全無虞的校園學習環境，讓家長們能放心。

由於Omicron亞型變異株BA.4及BA.5來勢洶洶，陳其邁關心校園師生健康，校園全面提升防疫戒備，特別到後庄國小了解防疫整備工作，提醒學校親師生「生病不入校園」，有上呼吸道感染症狀請立即就醫，也請學校務必落實各項防疫措施。

除校園防疫整備工作外，陳其邁也關心「班班有冷氣」運作、與校園光電設置情形，再次說明高雄市特別籌措經費針對冷氣電費的加碼補助，高達3200萬元，要讓師生有感，享有舒適的學習環境。

教育局長謝文斌表示，目前教育局配發在本市校園快篩試劑存量高達60萬劑。除國教署提供外，陳其邁特別指示衛生局加碼協助學校提升庫存，讓每位學生平均有200％的快篩比例。而學校除快篩試劑外，也務必要完成酒精、口罩及量測體溫設備等防疫物資整備，陳其邁也指示教育局務必協助充分供給。