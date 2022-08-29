房價及地價持續上揚，為讓民眾掌握不動產發展趨勢，台中市政府攜手台中市不動產估價師公會，29日在逢甲大學舉行「富市台中、新好生活」施政發展策略為主軸分享與討論，市長盧秀燕受邀致詞以大智路打通表示，不動產估價師協助市府土地買賣、徵收、售出，感謝對台中建設的貢獻。

市長盧秀燕指出，政府建設需要徵收或協議價購民間土地，因此估價很重要，如大智路打通工程因涉及合法建物拆除需補償，經協議價購取得大家同意，過程無需抗爭、流血，支出也不會過度，因此估價師扮演重要角色。

盧秀燕說，另市政路9月底要繼續延伸建設到工業區，工程經費約69億元，如何徵收、協議價購等均要處理妥當，近年台中建設，如上網招標的東豐快速道路，及大智路打通、市政路延伸等均涉及土地使用，感謝估價師協助。

台中市不動產估價師公會理事長江晨旭說，區段徵收的整體開發區透過估價，有創意的方式跟地主取得很好的配地，還有每一個不同的估價的模式當中，估價師扮演的角色？肩負社會責任，所以是這次論壇最主要的目的。

地政局長吳存金表示，大台中地區陸續辦理區段徵收及市地重劃以取得公園、綠地與道路等公共設施用地，從台中糖廠、捷運北屯機廠、水湳機場原址及豐富專案等區域陸續完工，到烏日前竹和九德區段徵收辦理，十三、十四、十五期重劃區為台中市先後取得534公頃的用地，打造台中重大建設。

現場吸引逾300名不動產估價師、從業人員到場聆聽，地政局表示，這次論壇藉由產官學匯聚，討論當前不動產重要議題，激盪各界思維，共創發展契機。